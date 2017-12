Cristiano Ronaldo i-a CRITICAT pe fanii Realului dupa ce a castigat Balonul de Aur: "Ma deranjeaza amnezia lor!"

Cristiano Ronaldo a castigat al cincilea Balon de Aur si a anuntat ca vrea sa se retraga de la Real.

Ronaldo a vorbit cu France Footbal despre situatia sa de la Madrid si a anuntat ca vrea sa ramana la finalul carierei pe Bernabeu. Totusi, portughezul i-a criticat pe fani, despre care spune ca uita repede performantele sale.

"Ma deranjeaza amnezia lor. Fotbalul e format din cicluri, cand lucrurile nu merg bine, fanii trebuie sa ne ajute. Am castigat trei Champions League in 44 ani, ceva ce nu este usor. Uneori, lucrurile nu merg bine. Si nu tine doar de noi. Poate portarul advers are o zi mare, le cer oamenilor sa aiba mai multa incredere", a spus Cristiano, contestat de mai multe ori de fanii Realului de-a lungul carierei sale.

Ronaldo le va prezenta fanilor al cincilea Balon de Aur castigat azi, inaintea partidei cu Sevilla din campionat, programat la 17.15. Dupa acest meci, Real Madrid merge la Campionatul Mondial al cluburilor.