Cristi Tanase, prezentat OFICIAL la Steaua! Jucatorul s-a pozat cu Argaseala si a plecat in Spania! FOTO

Cristi Tanase a revenit la Steaua!

COMUNICATUL OFICIAL AL STELEI

Bine ai revenit, Cristian Tanase!

FC Steaua Bucuresti anunta ca mijlocasul Cristian Tanase, in varsta de 30 de ani, a revenit la clubul nostru, pentru care va evolua cel putin pana la sfarsitul acestui sezon.

Fotbalistul care a cucerit 3 titluri, 2 Cupe ale Romaniei, o Cupa a Ligii si o Super Cupa a Romaniei alaturi de Steaua in cei 6 ani petrecuti la echipa noastra va purta tricoul cu numarul 30.

Clubul nostru ii doreste sa aiba parte, in continuare, de cat mai multe succese in tricoul ros-albastru!

A SEMNAT PE 4 LUNI!

Cristi Tanase (30 de ani) se intoarce la Steaua. Mijlocasul a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului si va pleca in cantonamentul echipei ros-albastre.

"Cristi Tanase tocmai a semnat. Face vizita medicala si pleaca maine in cantonamentul din Spania. A semnat pe patru luni. Asa a vrut el. Eu imi doream sa semneze pe doi ani, dar a zis ca nu vrea, ca are incredere in el. Va juca 4 luni si dupa aceea va pleca in Arabia Saudita sa ia 2 milioane pe an", a spus Becali.