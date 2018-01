CRISTI TANASE LA STEAUA // Becali a dezvaluit cum l-a convins sa semneze: "I-am spus: n-ai cum sa joci in fata lui Coman! Va fi revelatia Europei!"

Cristi Tanase a semnat un contract pe 4 luni cu Steaua.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Patronul Stelei, Gigi Becali, a anuntat ca il sustine pe Ionut Lupescu la sefia FRF, criticandu-l dur pe actualul presedinte al federatiei, Razvan Burleanu.

"Pe mine ma intereseaza sa fie altcineva in locul lui Burleanu pentru ca Burleanu e anti-fotbal. Si este si populist. Mircea Sandu, cel pe care l-a contestat multa lume, n-a facut asa. N-a facut impotriva echipelor din prima liga pentru pentru a obtine voturile celor din liga a 4-a.



Eu cred ca el (Lupescu) vrea sa candideze dar vrea sa fie sigur ca va castiga. Daca il suna 20-30 de persoane care au influenta de vot, atunci va fi sigur.



Am cerut numarul lui de telefon, am vrut sa ma implic si eu. Voiam sa il rog sa candideze, pentru ca din ce vedem pana acum e singurul care poate sa il bata pe Burleanu. Fotbalul romanesc are nevoie de el, sa se intoarca. ii dam salariul pe care il ia la UEFA. Nu conteaza pentru noi niste mii de euro, doar sa ne sprijine.



Daca nu vine el, cam asa se vede: Burleanu castiga. El are influenta la AJF-uri. Daca vine Lupescu, e diferenta prea mare intre candidati, iar influenta lui Burleanu nu isi mai face efectul" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Becali a vorbit si despre lupta la titlu si transferurile lui Cristi Tanase si Valerica Gaman.

"Nu mai sunt interesat de transferuri. CFR are 8 puncte date de arbitru. Cu Iasi fac fault in atac si se da penalty. Cu Dinamo iar penalty. La noi trebuie sa calculez in minus. Asa este (Dan Petrescu are mai multa experienta), Dica este un antrenor inteligent. Eu am vazut la Dan Petrescu o declaratie care nu mi-a placut, ca trofee castiga cei care nu primesc gol, nu cei care marcheaza goluri.



Patronul de la FCSB are alte pretentii. Daca vad ca mingea este data mereu pe atacant, <focul la ei> cu se spunea, eu daca nu vad pe statistica posesie 60-65% vorbesc cu antrenorul ca nu se poate asa. Steaua trebuie sa aiba mingea.



Va spun ce le-am spus cand am vorbit cu ei (Gaman si Tanase). Gaman sigur va juca primele 3-4 meciuri pentru ca Balasa nu este refacut. Tanase mi-a spus ca vrea sa prinda echipa nationala, eu i-am spus sincer in fata ca il vreau pentru experienta lui, dar el nu are cum sa ajunga titular in fata lui Florinel Coman pentru ca va fi revelatia Europei, vreau sa iau banii pe el. Tanase se bate cu Florinel Coman, dar Coman are prioritate. Florin Tanase se bate cu Budescu.



Cristi Tanase va juca in meciurile in care avem nevoie de experienta lui. De exemplu, cu CFR Cluj va juca Cristi Tanase. Coman si Man trebuie sa joace in Europa.



Lui Gaman i-am spus ca ii dau 20.000 de euro pe luna pentru 4 luni sau 100.000 de euro si semneaza pe 2 ani. La Tanase a fost altceva. Eu i-am spus ca vrea sa faca ce vrea, sa semneze pe o perioada lunga si apoi sa ramana in staff. Doi jucatori vreau sa ramana in staff: Pintilii si Cristi Tanase. El mi-a spus ca vrea sa prinda nationala si apoi sa plece in strainatate sa mai joace 2-3 ani.



La momentul asta, ca eficienta este mai bun Cristi Tanase in locul lui Coman. Dar noi trebuie sa crestem jucatorii" a mai spus Becali.