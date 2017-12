Cristi Tanase, inapoi la Steaua?! Mesajul pe care i l-a transmis lui Becali

Lui Tanase ii e dor de Steaua. Ar vrea sa revina la echipa lui Becali dupa ce termina de jucat in Turcia.

Fostul capitan al ros-albastrilor e nostalgic dupa anii petrecuti la Steaua.

"Am avut momente superbe acolo si chiar mi-e dor de echipa asta. Imi doresc sa am sansa sa mai joc la aceasta echipa mare a Romaniei. Am jucat 6 ani acolo, mereu ma gandesc la asta", a spus Tanase intr-un interviu acordat site-ului ionalexandru.ro.

Tanase n-ar juca niciodata pentru Steaua armatei: "Fostii mei colegi sunt si ei suparati pentru ca s-a produs ruptura asta intre suporteri. Ne intrebam de ce s-a ajuns aici. Nu ar trebui sa se ajunga la situatia in care suporterii sa nu mai vina pe stadion. Era o atmosfera incredibila, mai mare dragul sa joci pe Ghencea sau pe National Arena cu stadionul plin, cu suporterii de la Nord si Sud care sa ne sustina".

