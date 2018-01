Cristi Tanase a RATAT aterizarea la Steaua! Prin ce peripetii trece "Dodel" in Spania. FOTO

Cristi Tanase urma sa ajunga azi in cantonamentul Stelei din Spania.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

UPDATE 22:32 Tanase nu va mai ajunge cu avionul la Malaga, asa cum ar fi trebuit sa se intample. Toti pasagerii avionului in care se afla si mijlocasul Stelei au fost trimisi cu autobuzul de la Sevilla! Ceata nu permite decolarea aeronavei. Pentru a evita intarzieri suplimentare, sefii aeroportului au luat decizia ca avionul sa nu mai plece spre Malaga in aceasta seara.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dodel" Tanase a semnat cu Steaua pana in vara, dupa despartirea de turcii de la Karabukspor. Mijlocasul a decolat azi spre Spania cu o cursa de Malaga. Avionul nu a putut ateriza insa la Malaga, acolo unde era asteptat de reprezentantii Stelei si de presa din Romania.

Din cauza cetii, avionul a fost directionat catre Sevilla si va porni catre Malaga in momentul in care vremea o va permite, transmite corespondentul ProTV din Spania.

Stelistii sunt cantonati in complexul La Cala Resort, acolo unde vor disputa si trei partide amicale.

Cristi Tanase e ultima achizitie a Stelei din aceasta seara, dupa sosirea lui Valerica Gaman.

Mijlocasul a cucerit 3 titluri, 2 Cupe ale Romaniei, o Cupa a Ligii si o Super Cupa a Romaniei alaturi de Steaua in cei 6 ani petrecuti la echipa. El va purta numarul 30, a anuntat ieri Steaua.