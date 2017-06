"Cred ca intr-o saptamana semnez. Sunt dispus sa antrenez si o echipa din PLAYOUT in Liga I!" Anunt surprinzator al lui Sumudica

Marius Sumudica spune ca este posibil ca intr-o saptamana sa semneze cu o noua echipa.

Karabukspor este interesata de Marius Sumudica, dar fostul antrenor al Astrei spune ca nu exista discutii concrete cu turcii.

Un alt club, tot din strainatate, e aproape sa obtina semnatura lui Sumudica.

"M-am plictisit de listele astea pe care tot apar. Nu exista discutii concrete cu Karabuk. Asa, discutii cu mai multe echipe, dar nimic concret deocamdata."

"Am mai avut discutii, daca voiam sa inchid un 'deal', puteam sa o fac. Dar nu ma avantaja tara respectiva. Exista totusi sanse ca intr-o saptamana sa concluzionez ceva in strainatate", a spus Sumudica la Ora exacta in sport.

"Nu exclud nici echipele din playout-ul Ligii I"

Marius Sumudica spune ca, daca nu va semna cu o echipa din afara, ia in calcul si formatiile din a doua jumatate a clasamentului Ligii I.

"Eu nu fug de munca, nu se pune problema. Tot timpul am acceptat provocari, si la echipe de mai jos. Am lucrat si la Chiajna, si la Brasov..."

"Acum, daca am castigat cateva trofee, sau daca m-am calificat in primavara europeana, nu inseamna ca zic nu unei echipe care are ambitii mari."

"O echipa din playout, daca are conditii bune, poate ajunge in playoff. Or sa fie echipe din playoff care vor ajunge pe locurile 8-10, o sa vedeti."

"Astra nu mi-a propus prelungirea"

"Nu a existat nicio discutie intre mine si cei de la Astra, dupa incheierea sezonului."

"Probabil ca ei s-au si inteles cu Edi, n-am niciun fel de problema. Din punctul meu de vedere, s-a incheiat un ciclu frumos, de doi ani si ceva. Cred ca sunt singurul antrenor care si-a dus la capat contractul la Astra. Dar acum se doreste altceva, este o alta filozofie."

"Eu nu fac parte din acest proiect si nici n-as fi putut. Nu ma vad lucrand la o reconstructie de genul asta, cu 15 jucatori plecati. Ganditi-va ca Astra, intr-o luna, joaca meciuri europene.", a mai spus Sumudica.