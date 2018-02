Craiova vrea titlul, Mangia cere transferuri: "Nu avem acoperite toate pozitiile in acest moment!"

Craiova joaca vineri, in deplasare, cu FC Voluntari.

"Nu avem acoperite toate pozitiile in aceste moment", a afirmat Devis Mangia, antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, intr-o conferinta organizata inaintea meciului de vineri cu FC Voluntari din etapa a 25-a a Ligii I de fotbal, penultima din sezonul regulat.

In conferinta de presa de miercuri, Mangia s-a referit la posibilitatea intaririi lotului in perioada urmatoare. "Nu avem acoperite toate pozitiile in acest moment. Sa vedem ce se va intampla. Nu vom lua jucatori doar de dragul de a aduce jucatori", a spus italianul.

Tehnicianul a prefatat intalnirea de vineri. "Va fi un meci greu. Si in tur, la Severin, a fost un meci greu. Si de aceasta data va fi un meci greu, cu atat mai mult cu cat Voluntari joaca acasa pe un teren mic. Trebuie sa mergem acolo cu ideile noastre, cu mentalitatea noastra", mai spus Mangia.

Craiova si Voluntari au remizat in tur, scor 1-1.