Craiova - Steaua | Cea mai grea decizie la meciul sezonului: Alibec sau Gnohere? VOTEAZA AICI

Dica poate fi invidiat de toti antrenorii din Liga I: are la dispozitie doi dintre cei mai valorosi atacanti din Romania.

Nicolae Dica are de luat o decizie importanta inaintea partidei cu CSU Craiova, extrem de importanta in lupta pentru titlu.

Denis Alibec a fost reprimit in lot, iar Becali i-a cerut lui Dica sa-l titularizeze cu Beer Sheva deoarece acesta va fi urmarit de scouteri din Anglia. Asta nu se va intampla si la meciul cu Craiova, insa Alibec are nevoie de jocuri in picioare pentru a le face fata israelienilor pe National Arena.

Dica trebuie sa aleaga daca il va titulariza diseara pe Denis Alibec, cel care este si cel mai scump jucator transferat vreodata in Romania, sau pe golgheterul campionatului, Harlem Gnohere.

Dupa 5 goluri in 2 meciuri, francezul e in forma carierei la Steaua si a devenit chiar golgheterul campionatului, cu 8 reusite pana acum. Alibec are 0 goluri in acest sezon in competitiile interne!

”Eu sper ca este constient ca tot ce am facut a fost spre binele lui. A revenit acum ca sa aiba evolutii bune. Am decis ca Tanase sa fie capitan, Balasa al doilea, urmat de Pintilii. Alibec a fost primit foarte bine de baieti, ne dorim sa aiba rezultate bune. Eu sper ca incepand de maine sa aiba evolutii bune. Nu eu sunt cel care amendeaza, ci conducerea clubului. O sa vedeti la ora partidei daca va fi tiitular sau nu", a afirmat ieri Dica.