Craiova si-a luat atacant de nationala! Ultima ora: cu cine a semnat

CSU Craiova anunta ca s-a inteles cu croatul Dominik Glavina pentru un contract pana in vara.

Atacantul de 25 de ani are 11 selectii in nationalele de tineret si juniori ale tarii sale. Ultima echipa la care a jucat e Rudar Velenje, pentru care a marcat 17 goluri in 39 de partide.

Glavina e al doilea transfer al Craiovei din aceasta iarna dupa Ovidiu Bic, adus de la Gaz Metan Medias. In lotul lui Mangia mai sunt 3 croati, Kelic, Spahija si Datkovic.