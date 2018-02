Craiova e cu Steaua joi seara: "E mandria noastra de romani! Cum sa tinem cu Lazio?! Steaua reprezinta Romania!"

Daca dinamovistii s-au declarat fani Lazio in dubla din Europa League, oltenii le tin pumnii stelistilor joi seara. Returul de la Roma se vede in direct la PRO TV, de la ora 20:00

Craiova ii va face galeriei Stelei la meciul de joi seara cu Lazio, o partida care ar putea ramane reper in istoria recenta a fotbalului romanesc.

Marcel Popescu, presedintele Craiovei, spune ca toata lumea ar trebui sa se gandeasca la coeficientul Romaniei si sa ii tina pumnii Stelei.

"Sincer va spun, indiferent ca a fost FCSB, sau ca a fost Astra, cum s-a intamplat sezonul trecut, ne dorim sa mearga mai departe."

"Este mandria mea de roman, este educatia mea si a Universitatii Craiova."

"A dori ca Steaua sa iasa din comptitie inseamna a dori ca Romania sa isi piarda pozitiile in Europa, iar accesul sa fie diluat de la an la an."

"De unde eram cu o echipa automat in grupele Champions League, am ajuns sa fim extrem de fericiti cand avem una in grupele Europa League, dupa tururi preliminare. Restul, toata lumea la televizor. Nu e in regula!"

"Nu pot sa fiu suporterul lui Lazio atata timp cat Steaua reprezinta Romania."

"A fi suporterul lui Lazio inseamna ca mai mult uram decat sa iubim. Si aici nu e vorba de a iubi FCSB-ul, este vorba de a iubi Romania.", a spus oficialul Craiovei la Ora exacta in sport, la PRO X.