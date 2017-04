Craiova cere Federatiei sa se sesizeze dupa reactia lui Contra de la Severin: "Sa scoatem cuvinte gen capra si jeguri din vocabular!"

Cosmin Contra a avut o reactie nervoasa la finalul meciului cu Craiova, dupa ce Zlatinski a egalat cu un gol in minutul 90+2.

Presedintele Craiovei, Marcel Popescu, spune ca Federatia ar trebui sa se sesizeze dupa reactia lui Contra.

"Universitatea Craiova este acuzata de Dinamo ca ar face jocurile cuiva. Faptul ca ni se pune la indoiala buna credinta ma surprinde. Noi vom face intotdeauna politica clubului nostru, ce are in vedere marea performanta si un joc cat mai spectaculos, astfel incat sa ne castigam publicul."

"In prima repriza a meciului de la Severin, FCSB nu a intrat in careul nostru. Am avut cinci ocazii clare, am vrut sa castigam. Si asa vor sta lucrurile si in ultima etapa, ne dorim sa castigam la Bucuresti, cu FCSB."

"Universitatea Craiova nu sta capra, asa cum vorbesc academic cei de la Dinamo. Comisia de Etica se poate autosesiza. Intre cluburi trebuie sa existe relatii de respect, sa scoatem cuvinte gen «capra, jeguri» din vocabular”, a spus Marcel Popescu.