Craiova a urcat pe 2 dupa victoria cu Timisoara! Mangia a adus MAGIA in Oltenia! Cum se lupta la titlu

ACS Timisoara 0-2 CSU Craiova / Devis Mangia e fericit dupa ultimul meci din tur.

Craiova a urcat pe locul 2, la 3 puncte in spatele liderului CFR, insa Steaua mai are jucat la Sepsi in aceasta etapa.

Devis Mangia e convins ca poate sa aduca titlul la CSU Craiova, mai ales ca noul stadion va fi inaugurat in scurt timp. Italianul spune ca media de 2 goluri pe meci e cheia succesului pentru olteni.



"Suntem multumiti de victorie, este greu sa castigi aici. A fost mai usor dupa eliminarea lui Tiganasu, dar si noi l-am pierdut pe Mitrita. Burlacu trebuie sa inteleaga ca are nevoie de munca si trebuie sa creasca. Trebuie sa jucam mai bine, dar cu o medie de doua puncte pe fiecare meci, jucam cu mai multa seninatate", a declarat Mangia.