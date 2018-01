Cota lui Alibec s-a PRABUSIT! Budescu, cel mai valoros jucator din Romania! Cum arata TOP 10 in acest moment

Denis Alibec nu mai este cel mai bine cotat jucator din Romania.

Becali spera sa-l vanda pe Alibec cu 10 milioane de euro in aceasta iarna, insa atacantul a dezamagit in tur si nu a reusit sa inscrie nici macar un gol in campionat.

Cota atacantului s-a prabusit, iar acum este depasit de Constantin Budescu in topul celor mai valorosi din Romania, potrivit transfermarkt.de.

Budescu e cotat la 2,3 milioane de euro, in timp ce valoarea lui Alibec este estimata la 2,2 milioane.

Ascensiunea lui Baluta e confirmata si de site-ul german specializat in transferuri. Perla Craiovei ocupa locul 3 in topul valorii din Romania, cu o cota de 2 milioane de euro, cat era Becali dispus sa plateasca pentru un transfer.

TOP 10 jucatori din Liga I