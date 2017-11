Costache, accidentare seriosa: nu mai joaca fotbal anul asta! Pustiul lui Dinamo a iesit de pe teren la meciul cu Viitorul

Veste extrem de proasta pentru Costache.

Meciul cu Viitorul a fost ultimul din acest an pentru Valentin Costache. Pustiul lui Dinamo s-a accidentat in partida pierduta de dinamovisti, scor 0-4, si nu va mai putea juca pana la finalul anului 2017. Costache a suferit o ruptura musculara in minutul 60 al meciului cu Viitorul si a iesit de pe teren. Miriuta efectuase toate schimbarile pana in acel moment.

Jucatorul in varsta de 19 ani si-a castigat locul printre titularii lui Dinamo in acest sezon (15 meciuri/3 goluri), dar a si fost unul dintre jucatorii care au petrecut pana dimineata inaintea meciului cu Aerostar din Cupa Romaniei.



"Imi pare rau de Costache. L-am ridicat, e viitorul, in jurul lui construim. Si tu ce faci, ma, Costache? Stai pana la 4 dimineata si in minutul 60 imi faci ruptura musculara si ma lasi in 10 oameni dupa ce am facut toate schimbarile?", a fost reactia lui Vasile Miriuta la conferinta de presa de la finalul confruntarii cu Viitorul.