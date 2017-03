Cosmin Contra, ACUM in direct pe Sport.ro. Ce zice antrenorul lui Dinamo despre prelungire si meciul cu Steaua

Cosmin Contra vorbeste ACUM pe Sport.ro

Cosmin Contra, in direct la Ora Exacta in Sport:

"Sunt multe lucruri de stabilit in vara, vom vedea ce conditii sunt si de ce are nevoie echipa, daca vom ajunge la un comun acord cu cea mai mare placere raman, depinde de buget, de ce obiective au. Trebuie sa facem transferuri si sa imbunatatim infrastructura, la o echipa nu sunt doar salariile dar si celelalte lucruri ce tin de dezvoltare.Nu depind de trofee sau de alte obiective. Acum sunt critici ca nu am castigat 2 meciuri, cand am venit eu eram afara din playoff, trebuie sa fim realisti, nu am depins de noi, nu trebuia sa facem pasi gresiti dar iata ca am facut doua egaluri."

"In meciurile cu Steaua munca antrenorului este foarte usoara, jucatorii isi doresc mult sa joace astfel de meciuri."

"Bawab a venit tarziu la pregatire, fizic nu e pregatit sa joace din primul minut. L-am bagat pe Rivaldinho sa vad cum functioneaza cu Nemec, pacat ca Bawab merge la echipa nationala, ar fi trebuit sa lucram cu el fizic sa recupereze".

"Imi asum porecla Cholo (n.r. dupa Diego Simeone), daca baietii se simt bine sa imi spuna asa, dar mi-ar placea sa fiu Cosmin Contra".