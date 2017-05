COSMARUL Guardiola, din nou in fata Stelei! MONSTRII peste care poate da Steaua in drumul spre Liga

Steaua si Viitorul sunt in misiune imposibila. Nu vad deloc grupele Champions League.

Keseru si Moti pot fi adversarii Viitorului in preliminarii, iar pe stelisti ii asteapta numai balauri - Napoli, Sevilla sau Manchester City.



Hagi poate da din nou peste Bate Borisov ca-n 2007, cand a dus-o pe Steaua in grupele Ligii. Ludogoret, Olympiakos, Celtic si Copenhaga o asteapta si ele pe Viitorul in turul 3 preliminar.

"Reprezentam Romania si trebuie s-o facem la un nivel foarte bun. Eu vreau sa castig in Europa", spune Hagi.

Stelistii vor ca Besiktas si Plzen sa devina campioane pentru ca echipa lui Dica sa fie cap de serie. Ajax, Bruges, Zenit sau Besiktas pot fi adversarii din turul 3. Daca vor prinde barajul, stelistii pot da peste Napoli, Liverpool, Sevilla sau Sporting.