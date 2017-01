Cosmar pentru jucatorii de la Gaz Metan Medias la plecarea in cantonament. Ce au patit

Fotbalistii Mediasului s-au ingrozit, cand s-au uitat dimineata pe fereastra!

Au crezut ca nu mai ajung in Turcia, dar au avut noroc. Avionul lor a zburat, chiar daca a plecat cu doua ore intarziere!

Pe aeroport, Pustai si fotbalistii Mediasului urmareau pe tabela cu zboruri, mai ceva decat pe cea de pe stadion!

Unii ar fi preferat sa nu decoleze de pe aeroportul inzapezit!

"Sunt cativa care au frica de avion. Am trecut peste insolventa, depunctare, lipsa banilor, cu siguranta vom trece si peste acest lucru", spune Plesca.

Cei de la Medias se vor intalnii cu stelisti in Turcia. Nu se tem de atentate. Se bucura ca au scapat de gerul din Romania!



"Ne-am speriat cand am vazut atata zapada in cateva ore a ajuns sa se puna jumatate de metru", declara Alex Munteanu.