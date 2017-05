Convocare SURPRIZA la nationala pentru meciul cu Polonia: "Il place foarte mult, cred ca va fi in lot!"

Finalul de sezon i-a descoperit lui Daum inca un jucator important pentru viitorul nationalei!

Dupa ce i-a promovat pe Benzar si Marin in lotul Romaniei, Christoph Daum se pregateste sa-i mai ofere unuia dintre pustii lui Hagi minute in tricoul nationalei. Mihai Stoichita anunta ca Florinel Coman are sanse mari de a fi chemat pentru jocul cu Polonia de pe 10 iunie.

"Christoph il place foarte mult pe Coman. L-a urmarit de mai mult timp, probabil ca-l va lua in lotul pentru Polonia. Lotul va fi anutnat saptamana viitoare, unii dintre jucatori vor incepe antrenamentele in centrul de la Mogosoaia. Cred ca este un meci foarte greu si decisiv in continuarea campaniei. Trebuie sa fim realisti, speram doar la locul de baraj", a spus Stoichita la Digisport.

Coman, 19 ani, e cel mai important produs de export din istoria Academiei lui Hagi. Cotat la 4 milioane de euro, atacantul e dorit de Benfica si Celtic Glasgow. In acest sezon, Coman are 6 goluri in 28 de partide jucate.