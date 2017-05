Contraatacul LPF la acuzatiile FRF si Steaua! Exemplul INCREDIBIL dat de secretarul general in favoarea Viitorului

LPF se apara cu un exemplu de acum 3 ani, tocmai din liga a treia!

Sistemul cu playoff/playout este de doar doua sezoane in Liga I, dar LPF a gasit un exemplu de acum 3 ani in Romania.

Justin Stefan, secretarul Ligii profesioniste, arata ca FRF a omologat in 2014 o situatie asemanatoare cu cea in care se afla acum Viitorul si Steaua, intre Balotesti si Clinceni.

Razvan Burleanu si reprezentantii FRF au criticat regulamentul LPF care nu specifica exact la ce se refera articolul care reglementeaza egalitatea de puncte de la finalul sezonului.

Mesajul lui Stefan ii este adresat llui andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, cel care a propus un meci de baraj pentru stabilirea campioanei si a dezvaluit ca oamenii de la LPF au mers vineri la Federatie sa incerce sa schimbe regulamentul.



"Domnule Vochin, as fi vrut sa pastrez asta pentru zilele urmatoare, dar imi este teama ca veti gasi din nou scuze. Asa ca va informez astazi ca prin Comitetul Executiv din 28 iunie 2014 a fost omologat clasamentul Ligii a 3-a, seria a 3-a, sezonul 2013/14, prin departajarea clubului FC BALOTESTI de CS INTER CLINCENI tinand cont de criteriul rezultatelor inregistrate in play-off, fara a se lua in considerare rezultatele din sezonul regular, situatie in care ar fi fost avantajat clubul din Clinceni. Asadar, FC Balotesti a castigat seria, iar departajarea s-a facut tindu-se cont doar de meciurile din play-off. Mai jos gasiti toate pozele relevante.

PS: am urmarit declaratiile domnului Burleanu din ultimele zile si traiesc cu impresia ca Presedintele FRF nu cunoaste ce se petrece in Federatie. Il asigur ca nu este absolut nicio ironie, ci doar un mare regret", este mesajul postat de Justin Stefan, care a publicat si pozele cu rezultatele si clasamentul final din liga a 3-a, din acel sezon."