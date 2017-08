Contra s-a TAIAT la mana de nervi: "Daca ne prezentam asa la Cluj, ne dau cu terenul in cap!"

Dinamo 3-1 Gaz Metan / Cosmin Contra a fost extrem de suparat dupa dupa meciul cu Medias.

Contra s-a taiat dupa ce a lovit un obiect de nervi in timpul partidei cu Gaz Metan. Antrenorul dinamovist se teme de meciul cu CFR, echipa aflata in forma excelenta in acest inceput de sezon.



"Ne-a fost foarte greu sa ne revenim psihic, am intrat in meci foarte greu, dar am facut foarte multe greseli, I-am lasat pe cei de la Medias sa aiba ocazii, dar echipele mari castiga si cand joaca prost.

Albin e suparat, dar mai are de munca, a venit tarziu la pregatire, avem rabdare cu el.

Trebuie sa vedem de ce am jucat asa, daca ne prezentam asa la Cluj, ne dau cu terenul in cap!



Am lovit ceva de suparare si m-am taiat la un deget. Azi m-a suparat tot. Dar trecem peste, sunt 3 puncte importante si am ramas aproape de cele 3 echipe din fruntea clasamentului.

Avem acum meci cu o echipa care a cumparat tot ce se putea, trebuie sa aratam altfel la Cluj, daca nu, vom avea sigur de suferit", a spus Contra.