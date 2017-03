Contra ramane la Dinamo cu o singura conditie: "Doar asa sunt dispus" Mesaj pentru conducere

Cosmin Contra anunta ca e dispus sa semneze prelungirea contractului cu Dinamo.

Contra a impresionat in doar cateva meciuri la Dinamo, iar Mutu si Negoita vor deja un nou contract pentru sezonul urmator. Cu familia aflata in Spania, Contra anunta ca e dispus totusi sa prelungeasca intelegerea cu Dinamo, insa doar daca o va invinge pe Craiova si va pastra in continuare sanse la titlu.

"Sa vedem daca toate partile sunt pregatite pentru a face acest pas. Eu sunt dispus. Daca va iesi bine cu CSU Craiova, eu zic ca sunt sanse mari sa se intample acest lucru.

Vom vedea saptamana viitoare ce se va intampla. Dar, mai intai, trebuie sa castigam neaparat acest meci, asta e lucrul cel mai important pentru moment.

Dinamo trebuie sa se intareasca daca vrea sa faca o figura frumoasa in Europa. Mi-as dori sa termin pe unul din primele doua locuri si sa castig una din cele doua Cupe", a spus Contra la Digi.

Antrenorul lui Dinamo crede ca va fi o lupta extrem de disputata pentru castigarea titlului.

"Din punct de vedere al jocului, Viitorul e una dintre cele mai bune echipe din Liga 1, are o idee bine definita, niste automatisme lucrate in timp. Hagi lucreaza de mult timp cu acesti jucatori si asta se vede.

Mi-ar conveni ca Viitorul si Steaua sa termine la egalitate etapa viitoare si, bineinteles, noi sa ne impunem in fata lui CSU. Nu ne va fi usor, ei au o echipa extraordinara, va fi un meci diferit fata de cel din finalul sezonului regulat.

In play-off, orice greseala se plateste, cum a patit CFR Cluj cu Steaua. E foarte important sa nu gresesti si sa incerci sa speculezi orice greseala a adversarului", a mai spus Contra.