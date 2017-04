Contra, gata sa PLECE de la Dinamo! MOTIVUL pentru care nu se intelege cu Negoita

Cosmin Contra nu e multumit de conditiile de la Dinamo.

Contra i-a sedus pe dinamovisti cu rezultatele sale de cand a preluat echipa, insa antrenorul are sanse mari sa plece la finalul sezonului.

Conta nu a cerut salariu mai mare, ci conditii mai bune de antrenament pentru a continua si in sezonul urmator la Dinamo.

Terenul de la Saftica devine impracticabil la fiecare ploaie, iar dinamovistii sunt nevoiti sa faca naveta pe la diferite terenuri din jurul Bucurestiului. Contra nu e multumit nici de sala de fitness de acolo si i-a cerut lui Negoita sa construiasca o baza noua, care sa devina casa "cainilor", scrie Gazeta Sporturilor.

Pe de alta parte, Contra nu a cerut buget mai mare de transferuri si acceptat situatia financiara a clubului si este dispus sa stea departe de familia din Spania, mai scrie sursa citata.

Negocierile dintre cele doua parti nici nu s-au mai disputat in ultima perioada. Negoita a fost plecat in Asia cu alte probleme, iar Mutu nu are putere administrativa in club. Astfel, sansele ca cel poreclit "Cholo" sa ramana la Dinamo devin tot mai mici, cu 3 saptamani inainte de terminarea sezonului.