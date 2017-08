Contra: "Era grav daca nu castigam cu Sepsi!" Cum a ajuns Dinamo sa considere meciul cu Voluntari o FINALA

Dinamo 1-0 Sepsi / Cosmin Contra e fericit. Dinamo si-a revenit dupa doua infrangeri consecutive si a urcat pe loc de playoff.

Contra spune ca Dinamo nu are bani de transferuri, dar forta grupului il va ajuta sa se lupte cu CFR si Steaua. Pana atunci, antrenorul lui Dinamo considera partida cu Voluntari o adevarata finala.



"Era grav daca nu castigam, dar am avut nervi la meciul asta, prea multi nervi. Am dominat meciul in totalitate pana la eliminarea lui Romera. Am ajuns usor in fata careului, am avut multe centrari, dar nu am luat decizia buna la ultima pasa. Ultimele infrangeri au facut ca baietii sa fie nervosi, dar baietii au muncit mult, iar acum trebuie sa ne linistim si sa ne pregatim pentru meciul cu voluntari. E o adevarata finala, avem nevoie de continuitate, sa legam doua victorii la rand.

Nu este usor sa vii dupa doua infrangeri, erau dubii asupra acestei echipe, sper sa avem continuitate.

Hanca a dat 3 goluri in ultimele meciuri cand a intrat 20 de minute, poate o sa dea randament mai bun asa, chiar glumeam cu el. Asta avem nevoie, ca jucatorii care intra sa aduca ceva in plus jocului.

Petre a jucat bine, cred ca am luat decizia cea mai buna pentru toata lumea, joaca, creste de la meci la meci. Este un jucator cu calitati si poate sa devina un jucator bun, sa revina la Dinamo cu experienta si cu mentalitate mai buna.

asteptam mai multi spectatori, dar vremea a contat, e luni seara la 9, stadionul acesta, probabil oamenii au preferat sa stea la TV cu o ceasca de ceai. E foarte greu sa vina lumea luni, la 9 seara, pe timp urat.

Becali isi permite sa cumpere tot ce e mai bun din Romania, niciun alt patron din Romania nu isi permite sa faca asta. Asta e situatia noastra, luam situatia ca atare. Incercam sa mai aducem jucatori pana la inchiderea perioadei, nu incercam sa ne batem cu CFR si Steaua, noi nu avem bani si contam pe forta grupului", a spus Contra.