Contra, caine pana la... primul telefon din Spania! "Accept orice oferta" Clauza din contract ii permite sa plece

Cosmin Contra si-a prelungit pentru inca un sezon contractul cu Dinamo. Are o clauza care ii permite sa plece oricand in Spania.

La primul telefon din Spania, Contra o lasa pe Dinamo. E clauza la care antrenorul a tinut cel mai mult in negocierile cu Negoita.

100.000 de euro e suma pe care o incaseaza Dinamo in cazul in care Contra accepta o oferta din Spania in urmatorul sezon.

"E valabil pentru orice echipa din Spania care imi face oferta. Pentru mine, Spania e a doua casa si, fiind si familia mea acolo, as accepta orice oferta ", a spus Contra intr-un interviu pentru ProTV.

Titlul, pe care Dinamo nu l-a mai luat din 2007, si grupele Europa League - acestea sunt obiectivele lui Contra la Dinamo.

"Speram ca la anul sa ne batem la titlu, sa le facem o bucurie suporterilor", a mai spus Contra.