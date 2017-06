Contra asteapta intariri, dar Dinamo a mai CEDAT un jucator! Cine a plecat

Dinamo a mai cedat un jucator.



Contra asteapta intariri, dar pana atunci a mai renuntat la un jucator. Vlad Olteanu a fost imprumutat la FC Voluntari, dupa ce in sezonul trecut a jucat la Sf. Gheorghe pentru Sepsi, acolo unde a ajuns Patrick Petre in urma cu cateva zile.



Olteanu a fost implicat in urma cu trei luni intr-un scandal urias alaturi de petre si Dudea, cand cei trei au baut in avionul nationalei de tineret.



Palic, Cerniauskas si Dielna au mai plecat vara asta de la Dinamo.