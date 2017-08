Contra a explicat de ce a plecat Azer Busuladzici de la Dinamo: "Eu am ramas sa fac performanta aici!"

Cosmin Contra a explicat faptul ca Busuladzici si-a dorit sa plece de la Dinamo pentru ca se temea ca nu va mai prinde echipa, in conditiile in care Paul Anton si Nascimento au fost adusi in aceasta vara.

"Dupa venirile lui Anton si Nascimento, agentul lui a venit in cantonamentul din Slovenia cu o oferta, care pana la urma nu s-a mai materializat."

"Vorbind cu jucatorul despre aceasta oferta, mi-a spus ca venirile celor doi (Anton si Nascimento) l-ar putea face sa nu mai prinda echipa, sa nu mai aiba minutele pe care le-a avut anul trecut."

"Bineinteles ca un jucator ca nu isi mai doreste sa ramana sa faca performanta la Dinamo pleaca, iar in locul lui vin jucatori care vor sa faca performanta aici."

"Eu am ramas la Dinamo sa fac performanta.", a spus Contra.