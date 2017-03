Contra, 3 lovituri inaintea meciului cu Craiova! Rivaldinho poate fi TITULAR. Anunt de ultima ora

Contra are 3 absente importante pentru jocul cu Craiova, de maine! CS Universitatea - Dinamo e in direct la PRO TV, de la 21:30!

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Contra i-a primit inapoi in lot pe Nedelcearu, Dudea si Patrick Petre. Penedo, Nemec si Bawab nu vor juca. Au avut meciuri la nationala si nu revin la timp sa prinda primul 11. Rivaldinho ar putea sa inceapa titular cu Craiova.

"Nu va fi usor, ei joaca pe teren propriu si vred ca sunt favoriti. Noi vom merge pentru a face totul sa ne calificam. Am avut un mini stagiu de pregatire la Brasov, unde am lucrat foarte bine din toate punctele de vedere, mai ales ca vine o perioada cu multe meciuri si nu vom avea timp sa facem prea multe antrenamente. Mi-ar placea sa repet si cu Dinamo ce am reusit la Petrolul, adica sa castig Cupa. Craiova joaca pe atac, un fotbal total si am incercat sa pregatim cat mai bine acest joc.

Speram sa ne prezentam cat mai bine si sa jucam asa cum am facut-o cand i-am batut cu 2-1 in campionat. Nemec a ajuns azi-noapte la 12, foarte obosit. Nici pe el nu voi putea conta cu Craiova. Eu pierd 3 jucatori foarte importanti, nu inteleg aceasta graba. Cred ca ar trebui sa ne gandim mai bine cand pregatim calendarul competitional. Sa nu contez pe 3 jucatori importanti intr-un sfert de finala care se joaca intr-un singur meci e foarte mult. Voi incerca sa inlocuiesc acesti 3 jucatori si sunt increzator ca cei care vor intra se vor ridica la nivelul lor.

Sigur ca cei de la Craiova sunt avantajati, dar nu ma plang. Cei 3 jucatori de la nationala U21 care au fost trimisi la echipa a doua au fost reprimiti in lot pentru ca avem probleme de lot. Si-au cerut scuze, am avut o discutie de 45 de minute cu ei. I-am facut sa inteleaga unde au gresit, m-as bucura sa invete din aceasta greseala. Am dubii in atac, nu stiu pe cine voi miza, Popa sau Rivaldinho, mai e un antrenament. Maine ma voi decide", a spus Contra.