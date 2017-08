Conditia pusa de Gigi Becali ca Alibec sa plece vara asta de la Steaua

Citeste si: Cine va juca titular pe postul lui Pintilii in meciul cu Sporting Lisabona



"Depinde de unde ne calificam. Daca ne calificam in grupele Champions League, nu iau in calcul vanzarea lui Alibec. Altfel, in Europa League, poate il dau la banii astia (n.r .10 milioane de euro)", a anuntat in aceasta dimineata Gigi Becali la Ora exacta in Sport, ca un raspuns la informatia dezvaluita de Marius Sumudica.

Fostul antrenor al lui Alibec la Astra a spus ca Watford este interesata de transferul lui Denis Alibec si e dispusa sa plateasca o suma care se apropie de 10 milioane de euro. DETALII AICI

"In Champions League avem nevoie de echipa tare"



Gigi Becali e convins ca o calificare in grupele UEFA Champions League i-ar putea ridica foarte mult cota de piata lui Alibec.

"Daca ne calificam in Champions League, poate vorbim de 15 sau 20 de milioane. In conditiile astea, nu ma gandesc sa il vand. Mai mult conteaza valoarea echipei decat 10 milioane de euro, in Champions League. Asta pentru ca o victorie ne aduce 1,5 milioane de euro, deci vorbim de alti bani.", a mai spus patronul Stelei.

Campania de transferuri se incheie pe 31 august in campionatele tari ale Europei.