CONDITIA pusa de Becali pentru ca Golofca sa mearga la Botosani! Cum isi recupereaza cei 400.000 de euro platiti pe transfer

Catalin Golofca a revenit la Botosani dupa cateva luni petrecute la Steaua.

Adus de la Botosani in forma maxima, Golofca a fost criticat pentru viata extrasportiva si exclus din lot de Dica. Mijlocasul a jucat mai mult in liga a treia, la echipa a doua, iar la finalul ultimului meci din an a revenit la Botosani.

Becali platise 400.000 de euro pentru doar 40% din drepturile pentru Gololofca, iar acum l-a cedat gratis inapoi.

Totusi, Valeriu Iftime de la Botosani spune ca Becali vrea sa-si recupereze banii si a fixat doua clauze in contractul mijlocasului.

"Golofca este jucatorul nostru pentru urmatorii 3 ani si jumatate, dar avem doua intelegeri. Una o avem cu Golofca si una o avem cu Gigi Becali", a spus Iftime in Fanatik.

"Golofca a acceptat sa vina la noi, dar la prima oferta el poate sa plece fara ca noi sa ne opunem. Dar el stie clar pe ce suma trebuie sa plece. Adica stie clar ce suma de bani trebuie sa obtinem noi. Suma trebuie sa fie mai mare de 400.000 de euro pentru ca el sa plece d ela noi. De ce? Pentru ca aici intervine a doua intelegere pe care o avem cu Gigi Becali.

Daca noi vom obtine 450.000 de euro sau 500.000 de euro pentru transferul lui Golofca, atunci noi trebuie sa ii dam 400.000 de euro lui Gigi Becali, pentru ca dansul sa poata sa isi recupereze paguba pe care a suferit-o dupa ce in urma cu sase luni ne-a dat 400.000 de euro pe Golofca. Conditia asta ne-au pus-o cei de la Steaua ca sa ni-l dea inapoi la Botosani fara sa platim bani. Daca in cei trei ani si jumatate de contract noi il vom vinde pe Golofca, atunci trebuie sa ii dam 400.000 lui Gigi Becali. Daca nu, atunci asta este situatia si patronul Stelei nu are cum sa isi mai recupereze banii investiti in vara", a mai spus Iftime.