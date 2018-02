Comoara din Comore! Cel mai exotic fotbalist din Liga I vrea sa bata Steaua: "Nu am pregatit ceva special, dar vrem sa facem un meci mare"

Nasser Chamed este unul dintre cei mai "exotici" fotbalisti din Liga I. El a aterizat in Romania tocmai din...Insulele Comore.

Mijlocasul Nasser Chamed a vorbit intr-un interviu pentru ionalexandru.ro. Sosit tocmai din Insulele Comore in fotbalul romanesc, acesta joaca la Gaz Metan Medias si a povestit ca a fost coechipier cu Nabil Fekir si Samuel Umtiti la Lyon.

Chamed spera ca impreuna cu colegii de la Medias sa produca surpriza si sa invinga Steaua in primul meci oficial din 2018.

"Am venit in Romania alaturi de un prieten, iar el mi-a spus sa dau probe de joc la Gaz Metna, pentru ca e un club care are o imagine buna in franta. Nu toate echipele au conditii precum cele de la Medias. Aceasta este prima mea experienta in strainatate. E dificil, pentru ca nu vorbesc limba romana si sunt mai timid, dar imi place mult sa zambesc", a spus el.

Chamed joaca pentru nationala Insulelor Comore si viseaza la o calificare la Cupa Africii pe Natiuni.

"La nationala totul merge foarte bine. Sunt foarte fericit cand ma intalnesc cu colegii, suntem toti ca fratii. Fotbalul evolueaza in Comore, iar acest lucru este imbucurator pentru selectionata noastra. Avem jocuri importante care vin destul de rapid. Vom juca impotriva Camerunului si a Marocului, dar speram sa obtinem rezultate bune si visam la calificarea la Cupa Africii", a mai spus el.

