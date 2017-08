Coman, pentru prima data in tricoul Stelei! Atacantul venit de la Hagi va purta numarul 17

► Mayweather - McGregor e pe 27 august, de la 7 dimineata, in direct la ProTV

FC Steaua Bucuresti anunta transferul lui Florinel Coman, jucator provenit de la FC Viitorul.

Noul atacant al Stelei a semnat un contract valabil pe cinci sezoane, va purta tricoul cu numarul 17 si a efectuat deja primul antrenament alaturi de colegii sai. "Clubul nostru ii ureaza Bun Venit si sa aiba parte de cat mai multe succese in tricoul ros-albastru!", scrie pagina oficiala a Stelei.

Florinel Teodor Coman este un atacant nascut pe 10 aprilie 1998, la Braila. A inceput fotbalul la Luceafarul Braila, fiind transferat, la varsta de 13 ani, de Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. La inceputul lui 2016 a facut pasul catre echipa de seniori FC Viitorul, pentru care a evoluat in 46 de partide, a inscris 6 goluri si a oferit 8 pase de gol, trecandu-si in palmares titlul de campion in sezonul 2016-2017.