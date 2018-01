COLOSAL! Becali a primit o OFERTA uriasa: "Discutam la 14-15 milioane de euro?" Stelistul pe care REFUZA sa-l vanda

Becali este sigur ca va da o lovitura uriasa pe piata transferurilor.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Gigi Becali a dezvaluit ca pentru unul dintre jucatorii cu care spera sa bata toate recordurile in ceea ce priveste suma primita de un club din Romania, Florinel Coman si Dennis Man, exista deja interes din strainatate.

"L-am intrebat pe MM care era cam suparat pe el (Alibec) si mi-a dat 2 vesti bune. Pe una nu v-o spun ca nu va intereseaza. Face parte din secretele mele, o chestiune de bani, unele lucruri nu pot sa le spun. Este vorbe de oferte. Dar nu are rost sa spun, voi nici nu credeti. O sa credeti cand o sa vedeti. De exemplu, eu lui Man i-am marit de la 12.000 la 15.000 salariu pentru ca nu imi convenea clauza de 50 de milioane. Si ca sa-i maresc, sa-i dublez clauza, i-am marit contractul. Nu imi convenea Man sa-l dau cu 50 de milioane. Acum are 100 de milioane. Peste un an o sa vina vremea.

Nu este o oferta, a fost o intrebare. Jucatorul ala cat e? Are clauza 100? La 14-15 putem sa discutam? Eu am spus nici de 25 de milioane. Jucatorii astia, Coman si Man, nu discut despre ei decat peste 2 ani. Pentru Tanase negociez. Eu vorbesc de valori, de genii. Sutele de milioane se platesc pe genii. Tanase este un jucator foarte bun, dar nu este geniu. Geniali sunt Coman si Man" a spus Gigi Becali la Digi Sport, dezvaluind si ce greutate are acum Alibec!