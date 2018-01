Clujenii, uniti pentru un vis: CFR, din nou in Champions League! Muresan: "Petrescu ramane indiferent ce va fi!"

CFR, din nou in Champions League! La asta viseaza Dan Petrescu si Muresan.

Seful clujenilor i-a transmis lui Ionita sa uite de Rapid, cat e la CFR. De stelisti si de Craiova se teme CFR in lupta pentru titlu!



"Sa fim pe locul intai cu echipa. Si Doamne ajuta sa jucam in Champions League, sa avem noroc la tragerea la sorti, sa ne putem califica in grupe. Da, sigur, vom continua cu Dan Petrescu indiferent ce va fi", a declarat Iuliu Muresan.

Muresan e gata sa renunte din nou la par pentru titlu. Cu Tucudean si Ionita, Petrescu vrea sa le umple poarta rivalilor din campionat.