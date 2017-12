Clujenii pun tinta pe Istvan Kovacs si acuza erori mari! Muresan felicita Craiova si anunta TRANSFERURI pentru Play Off

CSU Craiova 2-1 CFR | Clujenii lui Petrescu termina anul pe primul loc, insa pierd pe Oblemenco si permit rivalelor sa se apropie. Craiova a venit la 6 puncte, iar Steaua se poate apropia la 2 daca bate Viitorul.

Iuliu Muresan, presedintele CFR-ului, a vorbit la finalul partidei IN DIRECT la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

"Am luat doua goluri, noi nu prea primim. Dar la primul gol a fost o greseala a lui Istvan Kovacs, pentru ca nu a fost corner pentru Craiova. Apoi, nici Arlauskis nu a respins bine.

La al doilea gol a fost o executie perfecta.

Nu am ce sa reprosez echipei, pentru ca a jucat bine. Puteam sa revenim, am dominat repriza a doua, dar din pacate am marcat o singura data.

Insa, repet, nu am ce sa le reprosez baietilor, pentru ca au jucat cu determinare si daruire.

Craiova a avut un avantaj, pe acela al celor 30.000 de oameni din tribune. Ii invidiez pentru atmosfera superba, au cel mai grozav public din Romania.

Lupta pentru titlu se va da in 3, Craiova este o echipa foarte buna mai ales acasa. Publicul de la Craiova e al 12-lea si al 13-lea jucator! Nu ai cum sa nu joci cu astfel de oameni in spate.

Noi am facut deja doua transferuri si vom mai face! Pe faza ofensiva trebuie sa ne intarim, ne mai trebuie niste fotbalisti mai de viteza si mai creativi.

In rest, echipa sta bine in teren, alearga mult, munceste mult, se apara bine. Cu exceptia esecului de la Timisoara, echipa a jucat foarte bine.

Nu vrem sa discutam inca de plecari, probabil ca vor fi 2-3 jucatori de care ne vom desparti.

Noi renuntaseram de mult la Morutan.



Avem asteptari de la Viitorul, s-au mai intamplat niste lucruri acolo si cred ca Viitorul va avea o ambitie mult mai mare cu Steaua in acest sezon", a spus Iuliu Muresan la Ora Exacta in Sport.