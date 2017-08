Clauza SENZATIONALA din contractul lui Coman! Ce se intampla daca ajunge cu Steaua in grupele Champions League

Florinel Coman ii poate aduce inca un milion de euro lui Hagi sezonul viitor!

Daca Steaua intra in Champions League, Viitorul are garantati 500 000 de euro. Coman mai are insa si o clauza secreta care e tot in avantajul lui Hagi. In cazul in care atacantul marcheaza in faza grupelor, Viitorul ia inca jumatate de milion de euro! La toate aceste bonusuri se adauga partea fixa de doua milioane, achitata deja de Becali, si procentul de 20% dintr-un transfer ulterior.

Becali i-a stabilit lui Florinel Coman o clauza de reziliere in valoare de 100 de milioane de euro: "Pe banii astia vreau sa-l dau, e cel mai talentat fotbalist din Romania, dupa Hagi! E mai talentat ca Mutu si ca Adrian Ilie!"