Claudiu Niculescu: "Rezultatul e echitabil! Am jucat foarte bine cu o echipa de multe milioane!" A anuntat ca il vrea pe Sanmartean

Voluntari 0-0 Steaua / Antrenorul gazdelor a anuntat ca si-l doreste pe Sanmartean.

Claudiu Niculescu a declarat dupa egalul cu Steaua ca rezultatul este corect avand in vedere ocaziile echipei sale din finalul meciului.

"Ma bucur ca nu am pierdut acest meci, mi-as fi dorit sa castigam dar avand in vedere ca am intalnit o echipa de multe milioane de euro ne-am descurcat destul bine. Cred ca am facut un meci, cel putin din punct de vedere tactic, bun spre foarte bun.



Trebuie sa uitam acest joc chiar daca euforia a fost destul de mare dupa acest meci pentru ca ne asteapta o perioada foarte grea: meci cu Astra, apoi Cupa Romaniei. Trebuie sa ne vedem de treaba in continuare. Am venit dupa un rezultat rau, acea infrangere de pe propriul teren. Ma bucur ca baietii au jucat cu mult curaj. Poate sunt subiectiv, insa dupa aspectul jocului rezultatul este echitabil.



Nu am revazut acea faza cand a scapat Marinescu, daca a fost in careu, daca a fost ultimul aparator. Nu pot contesta pentru ca nu am vazut dar lucrurile acestea le comentam degeaba pentru ca ramane acest rezultat care este bun pentru noi.



Este foarte important ca suntem din nou pe acest teren, conteaza mult pentru jucatori pentru ca stiu fiecare firicel de iarba. Sunt si mai multi suporteri, stiu ca o sa spuneti ca a fost meci cu Steaua, dar e o diferenta cu nocturna, o sa vedeti.



Cine nu isi doreste un jucator ca Sanmartean? Pana in acest moment n-am discutat cu el" a spus Claudiu Niculescu la Digi Sport.