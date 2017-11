Claudiu Niculescu a REFUZAT Dinamo: "Dinamo se refuza! Ii respect pe cei de la Voluntari, nu plec"

Negoita vrea sa-l dea afara pe Miriuta, dar nu are optiuni!

Joi, 23 noiembrie, in direct la PRO TV: Viktoria Plzen - Steaua in UEFA Europa League! Bucurati-va de fotbal!

Situatie incredibila la Dinamo! Aflata pe locul 7, la 4 puncte de playoff, Dinamo incerca sa scape de antrenorul Miriuta, insa prima tinta a lui Negoita a refuzat.

Claudiu Niculescu spune ca a negociat cu Dinamo, insa a ales sa ramana la FC Voluntari, echipa cu care a castigat Cupa Romaniei in sezonul trecut.

"Am refuzat Dinamo, raman la Voluntari. Am avut negocieri cu cei de la Dinamo, am un respect foarte mare pentru cei de la Voluntari, nu pot sa plec de aici. Dinamo se refuza" a spus Claudiu Niculescu pentru Pro TV.

Dinamo negociaza azi din nou cu Vasile Miriuta, care are clauza de reziliere. Conducerea clubului incerca sa scape fara sa-i achite cele doua salarii trecute in contract.