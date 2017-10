Hanca se apara dupa atacurile directe ale lui Negoita si Miriuta: "Cineva vrea sa-mi faca rau! O sa-i demonstrez domnului Negoita ca ne-am bagat la somn!"

Dinamo 0-4 Viitorul / Sergiu Hanca a dezmintit ca ar fi petrecut cu Steliano Filip si alti jucatori de la Dinamo in dimineata meciului de Cupa Romaniei.

"Eu am declarat atunci ca sunt colegul de camera a lui Steliano Filip si dupa meci ne-am bagat la somn. Probabil (Negoita) este influentat de anumite persoane care imi doresc mie personal raul, o sa vorbesc cu domnul Negoita si o sa incerc sa-i demonstrez, o sa vorbesc daca se poate face rost de filmari, sa demonstrez ca dupa penalty-urile de la Bayern - Leipzig m-am bagat la somn.



Nu s-a intamplat nimic, si Filip dupa meci a venit la somn. Eu in momentul in care m-am bagat la somn am pus alarma pentru a ma trezi la micul dejun si era ora 1 noaptea. A doua zi ne-am trezit toti la micul dejun, am fost la mall si seara a fost la meciul.



Si domnul Miriuta, si domnul Negoita stiu aceste lucruri de la anumite persoane care ne vor raul. Nu stiu cine este pentru ca atunci as fi vrut sa le confrunt. Nu cred ca s-ar fi putut intampla lucruri pe care sa nu le stiu.



Eu pot spune ca este prima oara cand aud astfel de lucruri" a spus Sergiu Hanca la Digi Sport.