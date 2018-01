"Cineva l-a vazut pe plaja, la Constanta!" Ce face Alibec inainte sa revina la antrenamentele Stelei

Becali e sigur ca Alibec poate fi marea lovitura a returului pentru Steaua.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Patronul nu vrea sa-l vanda acum, indiferent de ofertele pe care le primeste. E sigur ca va avea de unde sa aleaga la finalul campionatului.

Sandu Boc, un apropiat al presedintelui Argaseala, spune ca Alibec le-a dat motive de bcuurie sefilor in primele zile ale noului an. Atacantul a fost surprins in timp ce se antrena de unul singur pe plaja, la Constanta.

"Becali crede ca Alibec isi poate reveni numai la Steaua. Daca se pregateste bine si face lucrurile care i se cer, el poate sa plece in vara pe bani foarte multi. Am inteles ca cineva l-a vazut la Constanta cum se antrena singur pe plaja... Asta inseamna ca el si-a dat seama ce s-a intamplat si ca vrea o schimbare, ca a constientizat niste lucruri. Nu poate sa fie decat un semn bun", a spus Boc la Digisport.

Steaua se reuneste pe 8 ianuarie si pleaca in aceeasi zi in Antalya pentru primul cantonament al anului.