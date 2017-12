"Cine se uita in ochii mei si imi zice ca am injurat Steaua e un IDIOT!" Edi anunta ca e gata sa PLECE de la Astra

Edi Iordanescu isi cere scuze pentru episodul "Cade usa" de la Iasi si ii anunta pe sefii Astrei ca e gata sa renunte la postul sa daca nu se continua investitiile.

Iordanescu Jr. cere inca doua achizitii importante pentru ca Astra sa continue cu sanse in lupta pentru primele pozitii din clasament. Antrenorul echipei din Giurgiu insista ca nu a injurat Steaua la finalul meciului direct din weekendul trecut.

Edi Iordanescu despre

...usa daramata de jucatori la Iasi: "Nu am fost prezent la presupusul incident cu usa de la Iasi. Din ce informatii am, a fost izbita mai tare de perete si a cedat. E adevarat ca usa putea face parte din patrimoniul unui muzeu de antichitati la cat de veche era. Asta nu scuza gestul nostru. Trebuia sa demonstram in teren ca suntem puternici, nu dupa joc asupra obiectelor de decor. Pentru asta eu imi cer scuze oficialilor de la Iasi in numele echipei".

...obiectivele Astrei: Am construit un grup de jucatori acum 7 luni cu care am plecat la un drum care se anunta extrem de dificil si am trecut peste multe momente grele. Cu multa munca si unitate de grup toata lumea ne vedea drept o candidata la retrogradare. Din etapa 1 nu am cazut niciodata sub locul 6 si am avansat enorm in procesul de reconstructie pe care ni l-am propus Pentru play-off insa trebuie sa indeplinesti mai multe conditii, iar acum am ridicat singuri stacheta intr-un interval de timp extrem de scurt. Lumea ne analizeaza cu alta unitate de masura. Nu stiu daca echipa va reusi sa ajunga in playoff. Daca nu o vom face, inseamna ca nu meritam in acest moment sa fim acolo, dar foarte multi jucatori tineri sunt intr-un proces de dezvoltare care nu va inceta. Ei asimileaza si progreseaza chiar mai repede decat preconizam

..posibilitatea de a pleca de la Astra: Mai am un an de contract din vara, insa asta nu inseamna ca trebuie sa si continui sezonul viitor. Vom trage linie in vara si vom analiza, vedem ce isi doreste si conducerea. Ccert este ca nu voi putea construi cu advarat o echipa puternica si competitiva daca nu avem continuitate la nivelul lotului si daca nu reusim sa atragem in viitor inca 2-3 jucatori care sa dea un plus de calitate echipei pentru faza ofensiva, in mod special. Vreau sa avem mai multe solutii. Cred foarte tare in acest grup de jucatori, putem progresa foarte mult in timp, insa pentru performanta majora ai nevoie de stabilitate si calitate. La final voi face si eu o evaluare personala a perspectivelor si potentialului grupului ptentru sezonul urmator, iar daca voi ajunge la concluzia ca nu putem emite pretentii pentru performanta reala, voi solicita incetarea contractului. Voi respinge mereu mediocritatea.



..episodul "NU E Steaua": Cine ma priveste in ochi si imi spune ca am injurat Steaua sau orice alt club, va primi de la mine raspunsul ca e un idiot. Restul sunt speculatii, inventii si rautati.