Cine face echipa, Reghe sau Gigi? "Pintilii o sa joace cat timp sunt eu aici" Momentul adevarului, cu Craiova!

Steaua joaca derby-ul cu CSU Craiova sambata.

Pintilii a devenit subiect de disputa intre Reghecampf si Gigi Becali. Patronul Stelei a anuntat ca acesta nu va mai juca deoarece este batran iar la mijlocul terenului va evolua Ovidiu Popescu de acum, jucator pe care vrea sa ia o suma mare de bani.

Patronul Stelei a insistat si zilele trecute ca echipa va fi fara Pintilii de acum inanite, insa Reghecampf a spus astazi ca atat timp cat el va fi antrenor, Pintilii va fi capitanul echipei si va incepe ca titular.

"Pleasca inca nu e recuperat, urmeaza un program special fata de ceilalti jucatori, pentru a ajunge la acelasi nivel.

Pintilii a avut o problema musculara dupa antrenamentul de ieri, azi a facut un antrenament si este in ordine.

Pentru mine Pintilii este capitanul echipei si asa va ramane cat timp e apt de joc. Eu si Gigi avem acelasi obiectiv, sa castigam campionatul, i-am spus si dansului asta.

11 care intra pe teren il fac numai e. E vorba de respect, de ce discut zi de zi cu patronul, e normal sa il tin la curent cu ce se intampla la echipa. Eu nu il infrunt pe Becali, vreau sa ma concentrez pe ce am de facut la Steaua. Dintr-o confruntre cu Gigi Becali nu are de castigat decat el, e patronul.

I-am spus patronului ca nu e ok sa zica echipa la TV, adversarul afla si are timp sa se pregateasca. Eu nu pot insa sa ii impun ceva. O sa aflati echipa cand intra in teren.", a spus Reghecampf la Sport.ro