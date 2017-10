"Chirurgul" a intrat in operatie la Calarasi! Alexa are opt victorii consecutive cu Dunarea si se lupta pentru a treia promovare din cariera

In timp ce alti colegi de generatie inca mai joaca in Liga 1, Dan Alexa (37 de ani) a reusit sa devina un antrenor specializat in realizarea perfomantelor cu echipe aflate la ananghie.

De Gabriel Chirea



Dupa promovarile cu ACS Poli Timisoara si Rapid, dar si salvarea miraculoasa de la retrogradare a Concordiei Chiajna, el a preluat formatia de pe malul Dunarii dupa etapa a patra, cand avea un singur punct acumulat, si a ajuns, dupa a opta victorie consecutiva, pana pe locul secund in clasament. Se pare ca "Chirurgul" a stabilizat pacientul de pe masa de operatie...

Cum ai reusit acest tur de forta cu 8 victorii consecutive?

Echipa nu incepuse foarte bine campionatul, dar acum, dupa 8 victorii, atmosfera este buna. Am preluat echipa dupa etapa a 4-a, cand aveam doar 1 punct, si a fost mai mult o provocare imensa pentru mine, mai mult o nebunie de-a mea. Am crezut mereu ca ne putem lupta la promovare si ma simt norocos ca oamenii cu care lucrez - presedintele Florin Brisan, primarul, oamenii din Consiliul Judetean, mi-au oferit multa liniste inca de la inceput. Conditiile sunt bune si sunt multumit ca pot sa imi fac meseria in liniste. Nu stiu cati alti antrenori din Romania pot spune lucrul asta. Multi au privit preluarea Calarasiului ca un pas inapoi, dar ma felicit ca am facut aceasta alegere.



La Calarasi exista asteptari mari dupa sezoanele trecute...

Sigur, parcursul este unul bun, chiar daca este vorba de Liga a 2-a. A existat o constanta in ultimii ani, iar sansa mare la promovare a fost cand Dunarea a jucat impotriva Rapidului. Eram antrenor la Rapid, am promovat cu Rapidul atunci, dar aveau echipa foarte buna, chiar ne depasisera in clasament in ultimele etape. Din pacate pentru ei si din fericire pentru rapidisti a promovat Rapidul. Acum, in oras si in judet deja a inceput sa se vorbeasca de promovare, dar greul de acum incepe. Lumea de aici vrea promovare, eu am spus-o inca de la inceput, pentru ca asta vreau si sper sa reusesc. O sa fie mult de munca, pentru ca la Rapid si la Timisoara exista asteptari mari, erau favorite. Calarasiul nu este favorita clara la promovare, dar avem o echipa puternica si luptam.

Care este secretul Dunarii Calarasi?

Cred ca am scos jucatorii din zona lor de confort. Era o anumita blazare si am reusit sa aduc si o motivatie suplimentara si aici multumesc presedintelui pentru ca am schimbat sistemul de premiere, jucam cu prima la fiecare meci si se fac eforturi din punctul asta de vedere. Asta a fost si una dintre conditiile mele ca sa putem motiva echipa. Am incercat si cred ca am reusit sa fac jucatorii mult mai constiinciosi la antrenament si cred ca se vede la meciuri. Lotul era destul de echilibrat, dar am mai transferat 3-4 jucatori care ne ajuta in momentul asta. Am multi jucatori care pot juca linistiti la Liga 1. Avem jucatori cu experienta, pe care eu ma bazez sa ofere stabilitate, dar vrem sa promovam si tineri, sa lasam ceva in urma noastra. De exemplu, Draghiceanu e un jucator recuperat de Calarasi dupa desfiintarea Ceahlaului, e un mare talent, care nu s-a impus in echipa doar datorita varstei si cred ca va avea de spus un cuvant in fotbalul romanesc. Mai este mult de munca, dar suntem in grafic.

Cum vezi situatia in Liga a 2-a, care ar fi contracandidatele pentru promovare?

Lumea trebuie sa se astepte la lucruri frumoase de la noi, dar o luam pas cu pas. Trebuie sa muncim la fiecare meci, pentru ca in fiecare etapa se intampla surprize. Cred ca in acest moment ne luptam cu Hermannstadt, Chindia si Mioveni. Suntem patru echipe pentru trei locuri. Credeam ca UTA va avea un cuvant mai greu de spus in acest sezon, dar au cam iesit total din calcule, au pierdut multe puncte si e o distanta cam mare. Spre deosebire de anul trecut, acum exista o stabilitate la nivelul campionatului, nu se mai desfiinteaza cate o echipa in fiecare luna. Primariile sau sponsorii au gasit fonduri sa asigure un mediu mai echilibrat pentru fotbal. Sigur, nu este bunastarea de la Liga 1, facem deplasarile mai mult cu autocarul, dar ce nu te omoara te face mai puternic. Pentru deplasarile foarte lungi, de exemplu, cea de saptamana viitoare la Timisoara, incercam sa zburam cu avionul ca sa nu ajungem epuizati. La Calarasi, incercam in primul rand sa fim cu banii la zi si sa oferim toate conditiile necesare performantei in limitele unui buget de Liga a 2-a.

Pe Chiajna ai mentinut-o in Liga 1. De ce ai fost nevoit sa pleci?

A fost acel conflict pe care l-am avut cu primarul. Eu am reusit sa tin echipa in Liga 1 si am vrut sa fac performante mai mari, pentru ca exista potential, dar pentru asta am cerut munca, investitii, rabdare si organizare. Eu am ramas in relatii bune cu presedintele Tanase si cu multi oameni din club, cu domnul Moldovan vorbesc des. Ma bucur pentru revirimentul echipei, nu am niciun fel de resentiment si le doresc bafta pentru ca m-am legat de oamenii de acolo.



Primul club vizitat de Adi Mutu in calitate de angajat al FRF a fost Dunarea Calarasi. Vedem vreo surpriza, va fi Dunarea un club de Liga a 2-a cu jucatori la echipele nationale de seniori, tineret si juniori ale Romaniei?

Nu stiu sigur, la seniori e mai greu, probabil ca exista jucatori la Calarasi care pot face fata in acest moment la tineret si juniori. Dar era pauza la Liga 1, Mutu este prietenul meu si a venit sa vada cum se lucreaza la Calarasi. Ma bucur foarte mult pentru numirea lui, a asistat la meciul cu Miroslava si purtat discutii cu presedintele Consiliului Judetean Calarasi, Vasile Iliuta, cu primarul orasului, Daniel Stefan Dragulin, si cu unul dintre sponsorii clubului, Daniel Obada. Rolul lui la FRF este relatia echipei nationale cu cluburile din tara si din strainatate si cred ca se va descurca bine in aceasta postura.



La meciul Academia Rapid - CSA Steaua ajungi?

Incerc sa plec imediat dupa joc (n.r. meciul Foresta Suceava - Dunarea Calarasi, sambata, ora 11.00), ca sa pot sa ajung. Sper sa reusesc, mi-as dori sa vad meciul, sunt clar fanul Rapidului si sper sa castige acest meci important. Fotbalul romanesc are nevoie de echipe de traditie, fotbalul romanesc are nevoie de derby-uri. Vedem aici ca este un meci de Liga a 4-a si se joaca cu casa inchisa. Mi-as dori sa ajunga in Liga 1 echipe de traditie - Rapid, "U" Cluj, Petrolul, Otelul, Farul, Timisoara si Craiova sa gaseasca o solutie ca sa fie iar stadioanele pline. Sper ca in 2-3 ani acest derby Rapid-Steaua sa aiba loc in Liga 1.