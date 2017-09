Chipciu: "Cel mai prost teren pe care am jucat, nu poti pasa pe asa ceva!"

Romania 1-0 Armenia / Alex Chipciu da vina pe gazon, dupa meciul slab al nationalei.

"Am avut ocazii si in prima si in a doua repriza. A fost un meci foarte greu pentru ca nu suntem o nationala ca Germania, sa dominam adversarul din primul pana in ultimul minut.

Henrikh Mkhitaryan e mai bun decat toti jucatorii pe care ii avem noi. Cred ca e cel mai prost teren pe care am jucat, nu poti pasa pe un asa teren. Toate preluarile sunt gresite, toate pasele merg aiurea.

Daca rezultatele lipsesc cateodata, poate ca asta e valoarea noastra. S-a complicat mai mult situatia. E surprinzator ca Danemarca s-a impus atat de clar cu Polonia (nr. 4-0).

Ne-a lipsit si sansa, dar nu cred ca e mare diferenta pentru noi, Muntenegru si Danemarca, poate cu un plus pentru Danemarca. Cred ca trebuie sa-i dam credit lui Daum, suntem si foarte pretentiosi".