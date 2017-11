Chelsea a venit in Romania pentru noile BIJUTERII din Liga 1! Lovitura pentru Becali. Pe cine a pus ochii

Campioana Angliei sta cu ochii pe Liga 1!

Dupa ce l-a trimis pe directorul tehnic Emenalo in Romania pentru Steaua - Dinamo, acum o luna si jumatate, Chelsea a revenit in Liga 1. Scouterii clubului englez au fost in urma cu doua saptamani in vizita la Academia Hagi pentru derby-ul dintre Viitorul si CFR. Meciul a fost castigat de pustii lui Hagi cu 1-0, iar cativa dintre jucatorii campioanei au atras atentia. Noua bijuterie Baluta si mijlocasul Cicaldau, fotbalisti doriti si de Becali la Steaua, i-au impresionat pe britanici.

Englezii s-au interesat si de planul Academiei, dar si de modul in care Hagi a ajuns la succes intr-un timp atat de scurt bazandu-se pe fotbalisti formati in centrul propriu.

Cristi Manea, acum la CFR Cluj, a fost si el urmarit de londonezi. Fundasul de 20 de ani a mai fost aproape de un transfer pe Stamford Bridge in 2015, cand avea doar 18 ani.