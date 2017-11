CFR vrea sa plateasca mecanismul prin care sa castige razboiul cu Steaua. Clujenii cer o decizie cat mai rapida a conducerii FRF

CFR Cluj anunta public ca e dispusa sa isi achite contributia pentru implementarea sistemului VAR in fotbalul romanesc.

Clujenii isi doresc arbitraje video in Liga I, pentru a nu mai fi acuzati ca beneficiata de ajutor, cand, spun ei, sunt de fapt dezavantajati clar. Sefii CFR-ului cer Federatiei si Ligii sa ia in considerare implementarea cat mai rapida a sistemului VAR, care se foloseste deja in Serie A.

"Implementarea sistemului video nu cred ca e atat de scumpa. Asa, fara acel sistem, arbitrul ia banii din barem si noi suferim. Echipa pierde puncte, iar fotbalistii prime", a spus Iuliu Muresan la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Arbitrajul video, folosit pana acum in rugby, a fost implementat recent si in fotbal. Acesta a fost folosit la competitii internationale, intre care si Cupa Confederatiilor, iar din acest sezon este activ si in Serie A.

Buffon: "Strica emotia fotbalului"



Sistemul VAR este util arbitrilor si impiedica greselile majore. Totusi, spune o legenda a fotbalului, strica emotia sportului. Buffon a vorbit despre acest subiect dupa un meci al lui Juventus.

"Am primit penalty pentru o faza care avusese loc in urma cu un minut. Discutiile si vizionarea au durat vreo doua minute, executia si reluarea inca 1-2. Practic, am ajuns sa ne bucuram de gol la 5 minute dupa faza. Sistemul VAR termina emotia fotbalului", spunea Gigi Buffon dupa primul penalty primit de Juventus cu ajutorul VAR.