CFR vrea sa dea lovitura pe piata transferurilor: Incearca sa-l readuca pe Ciprian Deac

Strainii de la CFR au venit de pe plaja la antrenamente! S-au speriat de temperaturile din Romania!

Miriuta asteapta intariri in aceasta saptamana, ca sa se bata la titlu.

Cei trei portughezi de la CFR au avut un soc cand au ajuns la Cluj.

"Acolo erau 20 de grade, am venit aici la -11! Nu pot sa fac antrenament asa, e foarte frig!", spune Thiago Lopes.

Deac e obisnuit cu frigul. In Kazahstan temperaturile scad si pana la minus 40 de grade. Deac spera sa bata palma cu CFR in urmatoarele zile.



Reporter: Prietenul tau Deac se intoarce in Gruia?

Bud: Gemenii golului! Isi doreste sa revina casa!

Dorit de Craiova, Bud a ramas la CFR si vrea sa o bata iar pe Steaua - in prima meci din noul an!

"Am fost cel mai prolific cu Steaua. Imi doresc sa continui pe panta aceasta! Imi doresc sa fiu sanatos si sa ies golgeterul Romaniei!"