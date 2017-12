CFR-ul stie ce jucatori oferteaza la iarna! Clujenii vor sa-i ia titlul Stelei cu cel mai radical "anti-stelist"

CFR Cluj a inceput sa-si faca lista de transferuri pentru urmatoarea perioada de mercato, care se va deschide in ianuarie. Ionita si Tucudean sunt in fruntea ei.

Lideri in Liga I, clujenii vor sa se intareasca in pauza competitionala, pentru a face fata cu brio asalturilor pe care Steaua si Craiova le vor da in Play Off. Iuliu Muresan recunoaste: Alex Ionita, de la Astra, si George Tucudean, atacantul Viitorului, sunt pe lista.

"Am vrea toti jucatorii buni din Liga 1. Steaua deja a facut asta, are un lot excelent. Nu comentez concurenta pentru Ionita. E dreptul Craiovei sa-l vrea pe Ionita, dar avem si noi un interes pentru el.

Mie, personal, imi place. Si pentru Tucudean este un interes. Anul asta cred ca este cel mai bun an al sau. Este un jucator interesant pentru mai multe echipe.

Ne intereseaza jucatorii buni in general. Inca n-a inceput perioada de transferuri. Mai avem timp sa definitivam lista", a zis Iuliu Muresan la Digisport.