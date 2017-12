CFR-ul lui Petrescu, ca Steaua lui Ienei! Record de meciuri fara gol primit in ultimele doua decenii stabilit de liderul Ligii I. Ce echipe mai prind topul

Lider al Ligii I, cu 5 puncte avans fata de principala urmaritoare, FCSB, CFR Cluj s-a calificat matematic in Play Off, dupa ce a invins-o cu 1-0 pe ACS Poli Timisoara. Clujenii au bifat inca un meci fara gol primit.

CFR Cluj a ajuns la 13 victorii la 0 in acest sezon si la 15 meciuri fara gol primit din 21 posibile! Liderul Ligii I a stabilit astfel un nou record pentru ultimele doua decenii ale fotbalului romanesc.

Cu 0 goluri incasate in 15 partide, CFR-ul lui Petrescu a egalat performante Stelei antrenate de Emerich Ienei in sezonul 1993/94!

De asemenea, cu 10 goluri primite in total in cele 21 de etape, CFR se afla la egalitate cu aceeasi echipa a Stelei, din care faceau parte Stangaciu, Dobos, Prodan, Galca, Panduru, Ilie Dumitrescu ori Adrian Ilie!

In ultimii 17 ani in fotbalul romanesc, doar cateva echipe se mai pot lauda cu prestatii asemanatoare. Dinamo, Unirea Urziceni, antrenata de acelasi Petrescu, FC Brasov si Poli Timisoara au mai reusit astfel de serii fara gol primit, de cate 13, respectiv 14 partide.



Echipele cu cele mai multe meciuri fara gol primit in ultimii 17 ani

1. CFR Cluj

Sezon 2017/18

Antrenor Dan Petrescu

Meciuri 15

2. Dinamo

Sezon 2011/12

Antrenor Liviu Ciobotariu

Meciuri 14

3. Urziceni

Sezon 2007/08

Antrenor Dan Petrescu

Meciuri 13

4. Brasov

Sezon 2008/09

Antrenor Razvan Lucescu

Meciuri 13



5. Poli Timisoara

Sezon 2009/10

Antrenor Ioan Ovidiu Sabau

Meciuri 13



Echipele cu cele mai putine goluri in 21 de etape



1. CFR

Sezon 2017/18

Goluri incasate: 10

2. Steaua = ASA Targu Mures

Sezon 2014/15

Antrenori Galca / Pustai, Falub, Ciobotariu

Goluri incasate: 12

3. Petrolul

Sezon 2013/14

Antrenor Contra

Goluri incasate: 12

4. Steaua

Sezon 2016/17

Antrenor Reghecampf

Goluri incasate: 16



5. ASA Targu Mures

Sezon 2015/16

Antrenor Miriuta/Bergodi

Goluri incasate: 18