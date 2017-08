CFR-ul contraataca! Raspuns devastator al lui Petrescu pentru cei care acuza Clujul ca "umbla la arbitraje"

Dan Petrescu le-a raspuns celor care acuza ca CFR "si-a rezolvat campionatul inca de acum", dupa ce formatia clujeana a beneficiat de cateva decizii gresit ale unor arbitri.

Antrenorul CFR-ului spune ca ii este "sila si greata de oamenii care ataca". Petrescu a oferit un raspuns inaintea meciului cu Sepsi OSK, programat luni seara, de la 21:00.

"E normal sa se creeze presiune la echipa, e lucrul care ma ingrijoreaza cel mai mult. Am jucat 4 meciuri pana acum. La Botosani am pierdut doua puncte printr-o decizie de arbitru, cand trebuia sa dea penalty la Omrani, dar a dat rosu. In a doua etapa cu Viitorul nu s-a anulat un gol valabil, lucru nemaivazut in istoria fotbalului, cand un arbitru da gol si apoi se intoarce cand un jucator spune ca n-a fost. La Medias am batut 3-0fara drept de apel, la Iasi am avut penalty clar, cu hent si fault. Iar in al 5-lea meci cu penalty controvesat si am primit doua rosii, dar nu zice nimeni ca a fost penalty neacordat si la Nouvier", a spus Petrescu.



"Daca CFR nu avea puncte nu mai vorbea nimeni. Dar CFR are puncte si a inceput sa ne atace lumea. O sa-mi apar mereu echipa! Am vazut atacuri incredibile din partea unor oameni la care nu ma asteptam. Mi-e sila si greata de acei oameni care ne ataca! Sa-si vada de meseria lor, de munca si echipa lor. Noi nu atacam pe nimeni. Daca ei cred ca doar arbitri au castigat e problema lor, jucatorii mei s-au daruit. Sunt convins ca arbitri vor incerca sa fluiere ce vor adversarii si uite asa... Asa este Romania si asta se creeaza in jurul CFR-ului. Sa vina strainii sa ne arbitreze, sa nu mai fie interpretari. Imi vine sa plec iar in alta parte dupa ce m-am intors in tara", a mai spus Petrescu.