CFR se reorientareaza, dupa ratarea lui Morutan! Muresan a anuntat un nou transfer pentru Dan Petrescu

CFR Cluj l-a pierdut pe Morutan in fata Stelei.

Iuliu Muresan anunta ca are o lista de 6-7 jucatori pentru CFR si chiar azi rezolva transferul unuia dintre ei.

"Suntem la birou si lucram. E ceva aproape. In atac, de la mijloc in sus. O sa va pot spune doar atunci cand se semneaza" a declarat Iuliu Muresan la Digi.

CFR cauta intariri in atac, mai spune Muresan.



"Avem pe lista jucatori si de afara si din Liga 1. Ne trebuie o extrema, un jucator cu viteza si care sa scoata oameni din joc. Ne mai trebuie si un varf. Avem o lista care cuprinde 6-7 jucatori si din ei speram sa aducem trei sau macar doi. Cred ca vom reusi sa facem asta. Vrem sa finalizam transferurile pana pe 14 ianuarie, cand vom pleca in cantonament in Spania" a mai declarat presedintele CFR-ului.